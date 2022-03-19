شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لا تندلع حرب عالمية.. واشنطن وحلفاءها أنشأوا خط اتصال مباشر مع موسكو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أنشأت واشنطن وحلفاءها خط اتصال مباشر مع موسكو، حسبما صرح به مسؤولون غربيون لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية؛ وذلك لتجنب الانجرار إلى حرب قد تنجم عن سوء تفاهم بشأن القتال على الحدود الأوكرانية.

وذكرت الوكالة أن دبلوماسي أوروبي رفيع أوضح أن المحادثات بين القادة العسكريين من الجانبين ليست سهلة، وأن المسؤولين يتبادلون المعلومات بشأن تحركات القوات وخطط أخرى.

وأضاف المسؤولون الغربيون أن القادة العسكريين من دول الناتو يتواصلون هاتفيًا مع نظرائهم الروس، للتأكد من عدم انجرار الولايات المتحدة وحلفائها إلى حرب بسبب سوء تفاهم على الحدود الأوكرانية. حسب ما نقلته الوكالة.

فيما ذكر مسؤولي الناتو للوكالة، أن القوات المسلحة الروسية لم تحاول استفزاز قوات دول الحلف أو الاشتباك معها.

يذكر أن الأمين العام لحلف الناتو “ينس ستولتنبرغ” قد ذكر هذا الأسبوع قبل قمة لوزراء دفاع الحلف إن “الخطر كبير مع المزيد من الأنشطة العسكرية في الجو، باستخدام طائرات بدون طيار، وطائرات حربية، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لمنع مثل هذه الحوادث، وإذا حدثت علينا التأكد من أنها لن تخرج عن نطاق السيطرة.”

وعبر التلفزيون الحكومي الروسي في وقت سابق من هذا الشهر، ذكر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، “إن قوافل الأسلحة التي تشحنها الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو إلى أوكرانيا هي أهداف مشروعة للجيش الروسي، وعمليات تسليمها هي خطوة خطيرة”.

وفي لقاء عبر قناة روسيا 24 التلفزيونية، منذ أيام، حذر نائب وزير الخارجية ألكسندر جروشكو من مخاطر المواجهة بين روسيا والناتو قائلًا: “المخاطر تظهر بالفعل. لا توجد ضمانات بأنه لن تكون هناك حوادث ولا ضمانات بأن هذه الحوادث لا يمكن أن تتصاعد في اتجاه غير مرغوب فيه على الإطلاق.”

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، سقطت صواريخ روسية بالقرب من مدينة لفيف الواقعة في غرب أوكرانيا قرب الحدود البولندية.

فيما قصفت روسيا نهاية الأسبوع الماضي منشأة عسكرية في المنطقة على بعد حوالي 22 ميلاً من بولندا.

وكانت قد انطلقت طائرة استطلاع بدون طيار روسية الأسبوع الماضي عبر العديد من دول أوروبا الشرقية قبل تحطمها في العاصمة الكرواتية زغرب.