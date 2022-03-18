شكرا لقرائتكم خبر عن “الهجرة الدولية” تكشف حجم الأوكرانيين النازحين منذ بدء الغزو الروسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت المنظمة الدولية للهجرة، أن نحو 6.5 مليون شخص نزحوا داخل أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي.

وأعلنت الأمم المتحدةن أن ٣ ملايين فروا من أوكرانيا ومليونان نزحوا عن مدنهم والأزمة ستصبح أسوأ ما لم تتوقف الحرب.

فيما أكدت مفوضية شؤون اللاجئينن أن ملايين الأشخاص شخص أجبروا على الفرار داخل أوكرانيا، مشيرة إلى أن أزمة اللاجئين تحتاج موارد كافية من أجل دعم حكومات الدول المستضيفة.

وأفادت وكالة الأنباء الأوكرانية، أنه تم إجلاء 3810 أشخاص من مدينة ماريوبول ومنطقة كييف عبر الممرات الإنسانية التي أعلن عنها.

وأوضحت وزارة الداخلية الألمانية، أنه تم تسجيل 197 ألف لاجئ من أوكرانيا في عموم ألمانيا.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في برنامج الأغذية العالمي، أن سلسلة الإمدادات الغذائية في أوكرانيا تنهار.

وأشار عمدة مدينة ميكولايف الأوكرانية، إلى أنه في الأيام العشرة الماضية استخدم الجيش الروسي أسلحة محرمة دوليا ضد المدنيين.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية، أنها تحققت من 43 هجوما على قطاع الرعاية الصحية في أوكرانيا، مؤكدة أن الهجمات على منشآت الرعاية الصحية في كل النزاعات انتهاك للقانون الدولي الإنساني.