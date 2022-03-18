شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تتوعد هذه الدول بـ”رد مناسب” بعد طرد دبلوماسييها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو وجهت تحذيرًا لبلغاريا ودول البلطيق بشأن ترحيل عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، مؤكدة أن ذلك لن يبقى دون رد مناسب.

وأوضحت أنه سيكون هناك رد مناسب على كل حالة غير مبررة لأي دولة قررت ترحيا دبلوماسيين روس.

يأتي هذا بعد إعلان بلغاريا أن 10 دبلوماسيين روس؛ هم شخصيات غير مرغوب فيها، واتخاذ لاتفيا وإستونيا خطوة مماثلة بحق 3 دبلوماسيين روس في كل منهما، بينما قررت ليتوانيا ترحيل 4 دبلوماسيين روس، وذلك تضامنًا مع أوكرانيا ضد الهجوم الروسي.

من جانبه أعن وزير الدفاع الأمريكي، أن القوات الروسية بأوكرانيا تواجه صعوبات لوجيستية وتعجز عن دعم التحرك البري جويًا.

وكشف الكرملين، أن الرئيس بوتين حدد خلال اتصال مع نظيره الفرنسي شروط روسيا الأساسية للاتفاق المحتمل مع أوكرانيا.

وأشار إلى أن بوتين ناقش مع ماكرون المحادثات بين موسكو وكييف، وأوضح بوتين النهج الأساسي لتطوير الاتفاقات المحتملة مع أوكرانيا.