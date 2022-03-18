شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة المركزية الأمريكية: إيران تحول دون التوصل إلى حل في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال ماكينزي لمجلس الشيوخ، أن إيران تحول دون التوصل إلى حل في اليمن.

وأوضح أن الحوثيون يستهدفون المملكة والإمارات بمسيرات وصواريخ قدمتها لهم إيران التي تمثل التهديد الأكبر للمصالح الأميركية في المنطقة.

وأكد الجنرال ماكينزي، أن إيران لم تقدم كيس أرز واحد أو أي مواد غذائية لليمن، وأن كل ما أرسلته إيران لليمن أدوات للقتل.

وأضاف أن هدف أمريكا الأول هو عدم حصول إيران على السلاح النووي، وأنه تم تعزيز التعاون الجوي بالمنطقة للرد على تهديدات إيران الصاروخية، مشيرًا إلى أن التهديدات الصاروخية لإيران ووكلائها تثير قلقا شديدا بالمنطقة.

من ناحيتها رحب منظمة الأمم المتحدة، بدعوة مجلس التعاون لمشاورات يمنية – يمنية في الرياض نهاية الشهر الجاري.

وفي وقت سابق أعلن مجلس التعاون لدول الخليج، أنه سينظم في أواخر الشهر الجاري مشاورات يمنية يمنية في الرياض، داعيا جميع أطراف النزاع إلى المشاركة فيها.