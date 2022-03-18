شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: عواقب على الصبن إذا قدمت دعمًا ماديًا لروسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أجرى الرئيس الأمريكي “جو بايدن” اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الصيني “شي جي بينج” تناول خلاله حرب روسيا ضد أوكرانيا وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتعتبر هذه المحادثات بين الجانبين هي الرابعة منذ تولي بايدن الرئاسة.

وصرح بايدن لشبكة “سي إن إن” الأمريكية أن الاتصال قد سار على ما يرام.

وحسب وكالات الأنباء فقد أبلغ الرئيس الأمريكي نظيره الصيني بوجود عواقب على بيجين إذا قدمت دعمًا ماديًا لروسيا.

وعقب الاتصال صرح البيت الأبيض أن على الصين أن تقرر بنفسها موقفها من الحرب على أوكرانيا، وكيف تريد للتاريخ أن يذكر ذلك.

هذا وقد أبدى البيت الأبيض على لسان متحدثه، مخاوف واشنطن بشأن احتمال تقديم الصين مساعدات لروسيا، وأكد أن واشنطن سنواصل مراقبة الوضع.

واتفق الرئيسان على أهمية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين البلدين، مشيراً في ذات الوقت أن السياسة الأميركية بشأن تايوان لم تتغير.

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة الخليج 365 معارضة أي تغييرات أحادية الجانب للوضع الراهن، فيما كلف الرئيسان فرقهما بمتابعة محادثة اليوم في الفترة الحرجة المقبلة.

وقد شدد الرئيس الصيني على ضرورة تفادي تأجيج الحروب، معتبرا أن النزاعات ليست في مصلحة أحد، حسب العربية.

وكان البيت الأبيض قد صرح في بيان أمس أن هذا الاتصال هذا يندرج في إطار الجهود الأمريكية الجارية للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية.

وأكدت الإدارة الأميركية أكثر من مرة سابقًا، أن بكين ستتحمل المسؤولية عن أي عمل يهدف إلى دعم الروس، سواء عسكريًا أو حتى اقتصاديًا، أو بأي طريقة من الطرق تتحايل بها على العقوبات الغربية القاسية التي فرضت على روسيا، ولوحة واشنطن بتكاليف باهظة على الاقتصاد الصيني العملاق إذا فعل.

جدير بالذكر أن القيادة الصينية لم تعلن صراحة إدانتها للغزو الروسي لأوكرانيا، وكان قادة دول غربية قد تواصلوا مع الرئيس الصيني شي الأيام الماضية للتأكد ما إذا كان هناك مجال للوساطة الصينية في الصراع.

وكانت الصين قد عززت علاقاتها مع روسيا في السنوات الأخير.