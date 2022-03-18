شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: روسيا تحارب بـ90% من القوات التي حشدتها في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق الإعداد:

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الجمعة، إن روسيا تحارب بـ 90% من القوات التي حشدتها في أوكرانيا، مضيفًا “نحن لا نعرف مصير الـ10% الأخرى من القوات الروسية، والأرجح أنها معطلة أو دمرت”.

وأكد أن القوات الروسية تواجه مقاومة صلبة خارج كييف من قبل القوات الأوكرانية، وأن مدينة ماريوبول محاصرة من قبل القوات الروسية التي أطلقت حتى الآن 1080 صاروخًا، وأنها تتعرض لقصف عنيف، وفقًا لـ”العربية”.

وأشار المسؤول في البنتاجون إلى أن العتاد الجديد الذي تتلقاه أوكرانيا سيسمح لها بمواجهة القوات الروسية على مسافات بعيدة وليس فقط من مسافات قريبة كما حدث في محيط خاركيف وكييف وتشيرنيف.

وقال “إن المجال الجوي فوق أوكرانيا تتنازعه القوات الأوكرانية مع القوات الجوية”، الروسية، مشددًا على أن “الأوكرانيين قادرون على التحليق بالطيران الحربي واستعمال الدفاعات الجوية”.

وأوضح أن القوافل العسكرية الروسية ما زالت عالقة، وهم على مسافة 15 إلى 25 كلم من العاصمة كييف.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 من فبراير الماضي، أرسلت الدول الأوروبية الحليفة لكييف، ودول الناتو عامة، على رأسها الولايات المتحدة، العديد من الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا.