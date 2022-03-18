شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يحذر نظيره الصيني: هناك عواقب ستواجهها بكين في حال ساعدت روسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ نظيره الصيني بوجود عواقب ستواجهها بكين في حال ساعدت روسيا.

وأصاف البيت الأبيض، أن بايدن شرح لنظيره الصيني جهود وقف الهجوم الروسي والرد عليه من خلال فرض عقوبات على موسكو.

وأكد بايدن خلال اتصاله بنظيره الصيني، دعمه للجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية، كما أوضح تداعيات أي دعم مادي صيني لروسيا.