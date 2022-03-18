شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: انتشال 12 جثة لغرقى مهاجرين قبالة السواحل الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتشلت قوات الحرس البحري بتونس اليوم الجمعة 12 جثة لمهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ولاية نابل شمال شرق البلاد.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن مصدر أمني قوله إن الغرقى جرى انتشالهم من شواطئ مدينتي قربة ونابل في ولاية نابل بعد أن لفظهم البحر.

ولم تتضح معلومات على الفور بشأن ملابسات غرق المهاجرين الذين جرى نقلهم الى قسم التشريح بمستشفى نابل.

وهذه أحدث مأساة تشهدها السواحل التونسية بعد سلسلة من حوادث الغرق المتكررة لمهاجرين من تونس ودول أفريقيا جنوب الصحراء.