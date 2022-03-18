بأمر من امه وخالته.. ابن يقتل ابيه شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "شخصا اقدم على قتل والده بأسلوب الرمي بالرصاص بمنطقة الرأس واليد ورمي جثته بشارع المقالع".

واضاف انه "شكل فريق عمل مشترك وبعد جمع الادلة وتدقيق المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة ضمن المنطقة المذكورة اعلاه و تم الاستدلال على الجناة وتم مداهمة منزل الجناة والقبض عليهم وبحوزتهم اداة الجريمة وهي مسدس نوع "ميكاروف" روسي الصنع ومبلغ مالي قدره ٨ مليون و٦٠٠ الف دينارعراقي ".



واشار المصدر الى ان " القاتل وحسب اعترافه اقدم على قتل والده بأمر من والدته وهي زوجة المجنى عليه وخالته وامرأة اخرى مقربة منهم ايضا مشتركة بالجريمة".