الاسد يزور الامارات ويلتقي محمد بن راشد

وقالت حسابات الرئاسة السورية، أن "الأسد التقى بن راشد في استراحته في المرموم بدبي، وذلك في زيارة هي الخارجية الأولى منذ 6 أشهر".

واضافت إن "الشيخ محمد بن راشد رحّب خلال اللقاء بزيارة الرئيس الأسد والوفد المرافق، والتي تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين".



واشارت الرئاسة الى ان "اللقاء تناول مجمل العلاقات بين البلدين وآفاق توسيع دائرة التعاون الثنائي لاسيما على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتجاري، بما يرقى إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين.