الجبوري يدعو لزيادة حصة كركوك من الوقود

وقال محافظ كركوك في بيان ورد لـ الخليج 365 :"اننا نتقدم بالاعتذار لضيف محافظة كركوك مدير عام المنتوجات النفطية حسين طالب الذي تعرض لعبارات اثناء تواجده امام محطة عقبة بن نافع والتي لا تليق بأرث اهل كركوك وتاريخ مكوناتها والمعروف عنهم اكرام الضيف واحترامه" ،مؤكدا ان "المدير العام للمنتوجات حضر الى كركوك بناءً على دعوتنا لمساعدتنا في حل مشكلة تجهيز الوقود وتأمين حقوق مواطني كركوك "واضاف :ان "المشكلة التي لم يتطرق لها اي من اللذين اثاروها أوسلط الضوء عليها بعضهم ، هو ارتفاع سعر الوقود في اقليم كوردستان العراق وبمدن محاددة لكركوك مما يودي الى تهريب ونقل الوقود المدعوم من الدولة ،والمتمثلة بوزارة النفط ،حيث ان فرق السعر يزيد عن 60‎%‎ ، وحرمان اهل كركوك بجميع مكوناتهم ،وبعد جهود مع المدير العام و وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع حامد الزوبعي تم الاتفاق على رفع حصة كركوك من الف و350 متر مكعب الى زيادة بنسبة كبيرة ،وجعل الحصة مفتوحة حسب الاحتياج اليومي لها مع عمل المحطات الحكومية الخمسة على مدار 24ساعه والموافقة على تزويد المواطن بالوقود المحسن دون تحديد الكميات وزيادة حصة مركبات الاجرة الى 120لتر اسبوعيا "واكد المحافظ انه "يجب ان تتخذ اجراءات فنية من قبل المنتوجات النفطية لضمان حصر حصول مواطني كركوك على حقهم بالوقود المحسن ".

واشاد الجبوري بدور وجهد بعض اعضاء مجلس النواب واللذين تواجدوا و حملوا مطالب مواطني كركوك المشروعة ،وبنفس الوقت نكرر اعتذارنا المدير العام ونثمن جهود ودعم وسعي مواطني كركوك اللذين ندعوهم للتكاتف والتعاون لضمان حقوق كركوك واهلها ".

وخلص الجبوري "بتقديم التحية والثناء لابطال قيادة المقر المتقدم وجميع تشكيلاتنا الامنية الوطنية لتعاملها الشجاع والمسؤول مع اصحاب المطالب المشروعة التي طالبنا بها ودعمناها دوما"، داعيا "وزارتي الكهرباء والنفط بزيادة حصة كركوك من الگاز المدعوم للتخفيف عن كاهل المواطن في محافظتنا ولتخفيض اسعار المولدات الاهلية ،والتي ستبقى ادارة كركوك وبدعم من السادة اعضاء مجلس النواب تعمل لأجل حقوق ومطالب مواطني محافظتنا".

