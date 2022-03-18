شهد: لقد حققنا الفائدةَ المرجوةَ من هذه المباراةِ

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "شهد خلال المؤتمرِ الصحفي الذي عقدَ بعد نهايةِ مواجهةِ العراق وزامبيا، قال: "لقد حققنا الفائدةَ المرجوةَ من هذه المباراةِ كونها جاءت في ظروفٍ ومتغيراتٍ صعبةٍ جرّاء قرار نقل مباراتنا من بـغـداد الى ملعبٍ محايدٍ خارج العراق، لذلك فإن الفوز في الوقتِ الراهن يمنح لاعبينا دافعاً وحافزاً معنوياً، ويعيد روحيةَ المنتخب التي افتقدها في الفترةِ الماضية."وأشادَ شهد، "بمنتخب زامبيا كونه فريقاً ويلعب بأسلوبٍ مميزٍ وينقل كرات سريعة، بالإضافةِ الى القوةِ واللياقة البدنية العاليّة التي يمتلكها لاعبو منتخب زامبيا.

وعما إذا ما كانت هذه المباراة كافيةً للوقوفِ على الجاهزيّة الفنية واختيار القائمة النهائية للاعبين قبل مواجهة الإمارات، أوضحَ شهد: أن "مباراةً واحدةً غير كافيةٍ لكننا لا نخفي فائدةَ المواجهة وايجابياتها الفنية والتي لا يمكن البوحُ بها في الوقتِ الحاضر كون الوقت المتبقي قريباً على مواجهةِ الإمارات، ونحرصُ جميعنا كجهاز فني من مساعدين، بالإضافة الى المحللِ الفني، على تشخيصِ كل الجوانب الفنية وصولاً لموعدِ المباراة المُقبلة".



وأضافَ مدرب اسود الرافدين: "لقد عمدنا على منحِ الفرصة لأكثر من لاعبٍ."

وشكر "القائمين على المباراةِ والجانب الزامبي من حيث الاتفاقِ بالسماح بالتغيير لستةِ لاعبين. كما توجه عبد الغني شهد بالشكرِ للجماهير العراقيّة التي آزرت ودعمت لاعبي المنتخب الوطني طوال مُجريات اللقاء، وعكست لوحةً جميلةً من مدرجات ملعب المدينة".