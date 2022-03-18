انت الان تتابع خبر القبض على متهم بالإرهاب شرق الانبار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت فرقة الامام علي (ع) بالحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على متهم بالارهاب في سيطرة الصقور شرق الانبار.
وقالت الفرقة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قوة من امن فرقة الإمام علي(ع) اللواء الثاني بالحـشد الشعــبي القت القبض على المتهم (س ع م) وفق احكام المادة 4 إرهـــاب في سيطرة الصقور ضمن قاطع عمليات شرق الأنبار".
واضافت انه " تم تسليمه الى الجهات المختصة".
واضافت انه " تم تسليمه الى الجهات المختصة".