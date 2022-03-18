انت الان تتابع خبر القبض على متهم بالإرهاب شرق الانبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت فرقة الامام علي (ع) بالحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على متهم بالارهاب في سيطرة الصقور شرق الانبار.