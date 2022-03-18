بايدن يوجه تهديدا للصين: دعم موسكو سيواجه بالعواقب

وقال البيت الأبيض في بيان، أن "بايدن شرح للرئيس الصيني خلال الاتصال تداعيات تقديم بكين مساعدات لموسكو، مؤكدا دعمه لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة".

واضاف ان "حديث بايدن تركز عن "الهجوم غير المبرر لأوكرانيا"، وأوضح جهود الولايات المتحدة لمنع الحرب، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات على روسيا".



واشار البيان الى "اتفاق الزعيمان على أهمية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين البلدين، مشيراً في ذات الوقت أن السياسة الأميركية بشأن تايوان لم تتغير".

كما، أكد أن "الولايات المتحدة تواصل معارضة أي تغييرات أحادية الجانب للوضع الراهن، فيما كلف الزعيمان فرقهما بمتابعة محادثة اليوم في الفترة الحرجة المقبلة".

وكان الرئيس الصيني "شدد على ضرورة تفادي تأجيج الحروب"، معتبرا أن "النزاعات ليست في مصلحة أحد".

