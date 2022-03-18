«دعوني أخبركم الحقيقة».. أرنولد شوارزنيجر يوجه رسالة مؤثرة إلى بوتين والجيش الروسي «فيديو»

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه النجم العالمي أرنولد شوارزنيجر رسالة مؤثرة، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يطالبه فيها بوقف الحرب على أوكرانيا.

وفي فيديو مدته 9 دقائق نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، تحدث أرنولد عن تقديره للشعب الروسي.

وقال نجم أفلام الحركة: "لطالما ألهمتني قوة وقلب الشعب الروسي.. لهذا السبب آمل أن تسمحوا لي بإخباركم بالحقيقة بشأن الحرب في أوكرانيا وما يحدث هناك. لا أحد يحب سماع شيء ينتقد حكومته، وأنا أفهم ذلك. لكن بصفتي صديقا قديما للشعب الروسي، آمل أن تسمعوا ما سأقوله ".

وأضاف مخاطبا الجيش الروسي: "للجنود الذين يستمعون إليّ، تذكر أن 11 مليون روسي لديهم صلات عائلية بأوكرانيا - لذلك في كل رصاصة تطلقها، تطلق النار على أخ أو أخت".

ووجه أرنولد حديثه للرئيس بوتين قائلاً: "لقد بدأت هذه الحرب. أنت من يقود هذه الحرب. يمكنك إيقافها".

وهاجم نجم هوليوود أقوال الحكومة الروسية بأن الغرض من حربها كان لـ"إخراج النازية من أوكرانيا"، وشارك صوراً ومقاطع فيديو للمباني التي تعرضت للقصف، واللاجئين في غرف مزدحمة وعائلات تقول وداعاً عاطفياً قبل الانفصال.

واختتم أرنولد شوارزنيجر حديثه قائلا: "إلى كل الروس الذين كانوا يحتجون في الشوارع ضد الحرب على أوكرانيا.. لقد شهد العالم شجاعتكم."