10 آلاف متر.. زراعة جنوب سيناء تستعد للاحتفال بمعرض "زهور الربيع " - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

تستعد مديرية الزراعة بجنوب سيناء، لإطلاق معرض "زهور الربيع" الذي يقام للعام الثاني على التوالي بمدينة شرم الشيخ، تزامنًا مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

قال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إنه جاري تجهيز المعرض على مساحة 10 ألاف متر مربع بجوار جامعة الملك سلمان بمدينة شرم، ويعد إقامة هذا المعرض فرصة للقاء جميع المستثمرين العاملين والمهتمين بالزراعة، إضافة إلى أنه يتيح لجميع المواطنين التعرف على ما تقدمه الزراعة من خدمات، وما توفره من منتجات زراعية للمواطنين، أنواع مختلفة من الزراعات للمزارعين.

وأكد وكيل وزارة الزراعة في تصريح لـ"الخليج 365" اليوم الجمعة، أن المعرض يضم كافة أنواع الصبار، والزهور، والنباتات الطبية والعطرية، والتوابل المزهرة، وكافة أنواع أشجار الزينة، ومن المنتجات الزراعية يضم كافة أنواع التمور، زيت الزيتون، وعسل النحل، وكافة أنواع الخضروات، ومخبوزات، وجميع أنواع الألبان والزبادى والجبن.

وأوضح أنه سيجري بيع المنتجات الزراعية بأسعار مخفضة للمواطنين رواد المعرض، وإهداء كافة النباتات بمختلف أنواعها لمحافظة جنوب سيناء، لافتًا إلى أن المعرض يضم أيضًا مشغولات يدوية، وسيناوية.

وأشار إلى أنه جرى تكليف فريق عمل من مديرية الزراعة لمتابعة العمل بالمعرض بقيادة المهندس أشرف كمال، مدير الشؤون الزراعية، والمهندس خيري عبده، مدير إدارة التقاوي، والمهندس صلاح محمد، مدير الإدارة الزراعية بشرم الشيخ، والدكتورة نها الحسيني، مدير إدارة العلاقات العامة، استعدادًا لافتتاح المعرض، وذلك بحضور محافظ جنوب سيناء.