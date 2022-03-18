الأرصاد: موجة تقلبات جديدة لمدة 72 ساعة بداية من هذا اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد لموجة تقلبات جوية جديدة الأسبوع المقبل.

وقالت غانم لمصراوي، إنه ابتداء من الاثنين المقبل تشهد الحالة الجوية انخفاض بدرجات الحرارة بمعدل درجتين إلى 4 درجات على كافة الأنحاء، لمدة 72 ساعة (الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء).

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد إلى أن هناك عودة لسقوط الأمطار ابتداء من الأحد المقبل، تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأكدت غانم، أن سقوط الأمطار سيستمر أيضًا لمدة 72 ساعة (الأحد والاثنين والثلاثاء) تكون أمطار خفيفة إلى متوسط على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وعلى فترات متقطعة، وتكون غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة مناطق الجمهورية، والتي بدأت أمس الخميس، حتى الأحد المقبل، وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى مابين 20 إلى 21 درجة مئوية.

وقال غانم لمصراوي، إنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم الجمعة دافئ نهارا، وتكون الدرجة العظمى على القاهرة 20 درجة، مع زيادة فترات سطوع الشمس خلال الفترات النهار، وخلال فترات الليل، سيكون هناك انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة، ليسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة مناطق الجمهورية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي، أن هناك ظاهرة جوية مسيطرة ، حيث تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية.