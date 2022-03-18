مصرع طفل صدمته سيارة غربي قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

لقي طفل مصرعه، اليوم الجمعة، بعدما صدمته سيارة مسرعة أمام مغسلة للسيارات في مدخل قرية المحروسة غربي محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ في مصرع طفل دهسته سيارة على الطريق السريع أمام مغسلة للسيارات بمدخل قرية المحروسة التابعة لمركز قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

انتقلت الأجهزة المعنية لفحص البلاغ، وتبين مصرع صالح إبراهيم محمد سليم، يبلغ من العمر عامين ونصف، بعدما دهسته سيارة مسرعة على الطريق السريع أمام قرية المحروسة التابعة لمركز قنا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.