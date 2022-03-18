انطلاق فاعليات تدريب الأطفال ضد التوحد في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية عن إنطلاق فعاليات تدريب مركز أطفال التوحد تحت شعار "نتوحد من أجلهم"، وذلك ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة للاهتمام بأطفال التوحد والحرص على دمجهم مع المجتمع.

قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن مديرية الشباب تسعى لدمج أطفال التواجد سواء فى المدرسة أو المنزل، ونسعى لتوفير آليات تجد حلول لكيفية مساعدتهم فى التعامل مع الآخرين.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أنه جرى تعليم وتدريب الأطفال من خلال تنفيذ الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية المختلفة بمساعدة مدربين متخصصين في المجال الرياضي.

كما يجري تنفيذ المشروع فى مركز شباب ناصر بالزقازيق، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل وزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.