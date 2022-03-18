بن زايد يؤكد لنظيره الأوكراني دعم جهود “التسوية السياسية”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ 33 دقيقة

بحث وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني، دميترو كوليبا، عددا من القضايا الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع على الساحة الأوكرانية.

وجدد الشيخ عبد الله بن زايد التأكيد على استعداد دولة الإمارات التام لدعم كافة الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وأكد التزام دولة الإمارات الثابت بتقديم الدعم الإنساني اللازم والمساعدة للمدنيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا.

وأشار إلى ضرورة تعزيز الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتكثيف التفاوض والحوار بين كافة الأطراف لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة.