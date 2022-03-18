أزمة الطاقة في أوروبا.. الألمان يقترحون “يومًا بلا سيارات”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 18 - مارس - 2022 8:57 مساءً

آلاف الألمان قد يدعمون اقتراح “يوم بلا سيارات” في الأسبوع، من أجل تخفيض الاعتماد على واردات النفط والغاز الروسية، وفق استطلاع نظّم الجمعة، فيما الأسعار الحارقة للنفط والمازوت تعتصر المنازل والمؤسسات الحكومية.

وقد اظهر الاستطلاع الذي نظمه “ويلت”، ان حوالي ٤٧ بالمئة يؤيدون ان يتخلى الالمان عن قيادة سياراتهم يوم الأحد من كل أسبوع، بهدف المساعدة في تقليل الواردات النفطية من روسيا، بعدما تُرك الكثير من الالمان يشعرون بالذنب أن قيادتهم للسيارات تغذّي حكومة فلاديمير بوتن بالموارد المالية.في حين عارض ٤٦ بالمئة الفكرة.

أسعار البترول والديزل الألمانية ارتفعت في شباط بحوالي ٢٦ بالمئة عن العام الماضي، فيما تستورد المانيا حوالي ٣٠ بالمئة من المشتقات النفطية من روسيا.

وحضّت الأسعار المرتفغة على المطالبة بقطع الاعتماد على امدادات روسيا النفطية، في ظل حماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار، وحماية تعافي الاقتصاد بعد وباء كورونا.

في السياق نفسه، أعلن وزير المال “كريستيان ليندنر” عزمه اقرار حسم موقت على البترول والديزل ما سيكلّف الدولة ٦.٦ بليون يورو في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقد لاقى اقتراح وزير المال معارضة الناشطين البيئيين الذين يعارضون دعم الحكومة لواردات الوقود الأحفوري.

ويعارض الناشطون البيئيون وعدد من المشرعين القيام بحسوم على اسعار المحروقات، اذ ان مالكي السيارات سيحظون بحسومات فيما تعتصر اسعار الطاقة اصحاب المنازل ذوي الدخل المحدود الذين لا يملك معظمهم سيارات.

ولفت بعض النواب الى أن الاسعار المرتفعة ستخفف نسبة القيادة، وستساعد ألمانيا في تقليل انبعاث غازات الاحتباس الحراري التي ارتفعت ٤.٥ بالمئة العام الماضي.