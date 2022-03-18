بالفيديو.. عناصر الوقاية من كورونا يتعدّون بالضرب على المارّة في الصين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 18 - مارس - 2022 8:21 مساءً

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يظهر عناصر هيئات الوقاية من كورونا في الصين، يتعدّون على المارة بالضرب والسحل، تطبيقا لسياسات الحكومة في مواجهة الجائحة التي عادت لتضرب البلاد من جديد.

اذ تواجه الصين، هذه الأيام، أسوأ موجة لفيروس كورونا، يغذيها متغير أوميكرون شديد العدوى، وذلك منذ ظهور الفيروس لأول مرة في ووهان قبل أكثر من عامين. ويعتقد خبراء أن استراتيجية بكين “صفر كوفيد” على وشك الانهيار.

ويظهر في الفيديو عمال صحة يرتدون ملابس بيضاء ومهعم معدات الوقاية الشخصية، وهم يتعاملون بعنف مع السكان المحليين، تطبيقا للاستراتيجية الصحية.

ويصور المقطع، المكلفين بالوقاية من الوباء وهم يضربون بشكل متكرر شخصًا محاصرا، بينما يُقبض على الرجل من رقبته ويلقى أرضا ثم يلكم في رأسه من الخلف.

وبعدما سحله من قدميه، يوجه أحد المكلفين ركلة للرجل وسط المشاجرة، التي وثقت تعنيفا منقطع النظير لـ “أسباب وقائية”.

و لا يبدو سبب المشاجرة واضحا تماما، إلا أن الشعور المتزايد بالاستياء من السكان الذين يجبرون على الالتزام بقيود كورونا الصارمة مع انفتاح بقية العالم، يوحي بصحته.

وشهدت الصين تسجيل نحو 4365 إصابة أخرى، الجمعة، وفق وكالة فرانس برس، ما يعني أن القيود التي تفرضها بكين ستزداد تعقيدا خلال الفترة المقبلة.

وتعد مدينة تشينغداو الساحلية في شاندونغ واحدة من عدة مدن رئيسية تواجه قيودًا متزايدة بسبب تفشي المرض.

ويشتكي مواطنون صينيون من الانتقاء في فرض تلك القيود.

وواجه الممثل الصيني قونغ جون، انتقادات من مواطنين تم فرض قيود عليهم، بعد ظهور مقطع فيديو لطاقم إنتاج برنامجه في أحد مطاعم مدينتهم، على الرغم من حظر تناول الطعام في الأماكن العامة هناك.

في وقت سابق، أمر الرئيس الصيني، شي جينبينغ، بمواصلة استراتيجيّة “صفر كوفيد” المتشدّدة التي سمحت للصين بأن تحصر عدد الوفيات في البلاد بأقلّ من خمسة آلاف منذ بدء الجائحة.

وقال شي، وفق ما نقلت عنه شبكة “سي سي تي في” الرسميّة، “علينا دومًا مواصلة منح أولويّة للناس وحياتهم والتمسّك بالدقّة العلميّة وبسياسة صفر (كوفيد) الديناميكيّة ووضع حد لتفشي الجائحة في أقرب وقت”، مؤكدا خلال اجتماع لكبار القادة الصينيّين أنّ على بلاده “رفع مستوى الوقاية والمكافحة الدقيقة علميًا ومواصلة تحسين تدابير مكافحة الأمراض”.