البنتاغون: ماريوبول محاصَرة بشكل كامل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 18 - مارس - 2022 7:52 مساءً

كشفت وزارة الدفاع الأميركية أن القوات الروسية قد أطلقت 1080صاروخا على أوكرانيا منذ بدء الغزو.

وأكّد البنتاغون أن روسيا تحارب بـ 90 % من القوات التي حشدتها في أوكرانيا، قائلا: “لا نعرف مصير الـ 10% من القوات الروسية والأرجح أنها معطلة أو دمرت”.

في سياق متصل، أكّد ان أوكرانيا قادرة على التحليق بالطيران الحربي واستعمال الدفاعات الجوية، مشيرا الى ان المجال الجوي فوق أوكرانيا تتنازعه القوات الأوكرانية مع الروسية.

واذ ذكرت أن القوات الروسية تواجه مقاومة كبيرة في محيط كييف، أفادت معلومات البنتاغون بأن ماريوبول محاصرة بالكامل من قبل قوات روسيا وتتعرض لقصف عنيف.

في هذا السياق، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس ماكرون عبّر لبوتين عن قلقه من الوضع الإنساني في ماريوبول.

كذلك،أبلغ الرئيس الفرنسي بوتن أن العمليات الروسية في أوكرانيا تنتهك القانون الدولي.

ولفتت الرئاسة الفرنسية الى ان المفاوضات الروسية الأوكرانية لم تحقق أي تقدم بعد.

وكان مجلس بلدية ماريوبول أعلن سقوط جريح في قصف مسرح المدينة، مشيرا الى عدم تسجيل اي قتيل.