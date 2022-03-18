إيران.. مقتل قائد بارز بالحرس الثوري في حادث سير

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 18 - مارس - 2022 7:34 مساءً

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الجمعة، بأن قائداً في الحرس الثوري بمحافظة خوزستان لقي مصرعه في حادث سير جنوبي البلاد.

واشارت شبكة أخبار خوزستان الإيرانية، الى ان “العقيد سهراب حبيبي نائب رئيس قائد العمليات في قوات ولي العصر التابعة للحرس الثوري توفي اليوم الجمعة جراء حادث سير بمحافظة خوزستان جنوبي إيران”.

وقوات ولي الله العصر هي قوات برية تابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني تتمركز في محافظة خوزستان ذات الغالبية العربية جنوب البلاد.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت عن مقتل 60 شخصاً على الأقل في عموم البلاد جراء حوادث السير، تزامنا مع بدء العطلات الخاصة بعيد النوروز.

وذكر رئيس مركز المراقبة في شرطة المرور الإيرانية، لوكالة أنباء “جوان” “حتى الآن تم تسجيل مصرع 60 شخصاً جراء حوادث السير في البلاد خلال الساعات الأولى من سريان الخطة التي وضعتها شرطة المرور بمناسبة قرب حلول عيد النوروز”، موضحًا “أن 82٪ من حوادث الطرق ناتجة عن السرعة والتجاوز وعدم القدرة على التحكم بالمركبة والإرهاق والنعاس”.

وتتزايد حوادث السير في إيران بشكل غير طبيعي خلال عطلة عيد النوروز التي تستمر لمدة أسبوعين بسبب حجم السفر بين المحافظات.

وإيران من أكثر دول المنطقة دموية في حوادث السير، وأكبر عدد من حوادث الطرق في إيران في العقدين الماضيين، حدث في عام 2005، وبلغ 27 ألف حالة وفاة في هذا العام.

وتقدّر السلطات الإيرانية أن حوادث السير التي تشهدها البلاد، تكلفها 3 مليارات دولار من الخسائر سنويًا.