الوفد الروسي في المفاوضات: اقتربنا من التوافق مع أوكرانيا على وضعها المحايد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

كشف رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، اليوم الجمعة، أن موقف بلاده بشأن منطقة دونباس “تمت صياغته بوضوح”، وأن موسكو لن تتراجع عنه، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك.

في السياق، قال فلاديمير ميدينسكي: “يمكن تقييم التقدم المحرز في المواقف التفاوضية للأطراف حول مواضيع مثل نزع السلاح من أوكرانيا بطرق مختلفة، فبالنسبة إلى نزع السلاح، سأقول 50/50”. وأضاف أنه لا تتوفر حتى الآن أرقام محددة ولا “حجج الأطراف المفاوضة”.

كذلك أشار الى انه “اقتربنا من التوافق مع أوكرانيا على وضعها المحايد وعدم دخول الناتو”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اتهم السلطات الأوكرانية بـ”المماطلة” في المفاوضات، لكنه أضاف أن موسكو مستعدة للبحث عن حلول، وذلك خلال اتصال أجراه مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وأوضح الكرملين بعد الاتصال أن الرئيس الروسي أبلغ المسؤول الألماني أن “كييف تحاول بكل طريقة ممكنة المماطلة في المفاوضات، عبر عرض مزيد من المقترحات غير الواقعية”.

لكن مستشار الرئيس الأوكراني، ميخائيلو بودولياك، وصف المفاوضات مع الوفد الروسي بأنها صعبة ومعقدة.

وكانت موسكو أعلنت سابقا أنها اقتربت من التوافق على صيغة تبقي أوكرانيا على الحياد على نسق النظام في النمسا أو السويد، وهو أحد مطالبها الرئيسية، إلا أن كييف أكدت أنها رفضت تلك الفكرة.

يُذكر أن المحادثات بين الطرفين، والتي انطلقت في 28 شباط الماضي بجولتها الأولى، أي بعد 4 أيام فقط على انطلاق العملية العسكرية الروسية، ركزت على عدد من النقاط، أبرزها وقف الحرب، واستعادة الأراضي الأوكرانية بما فيها تلك التي اعترفت موسكو باستقلالها على الحدود بين البلدين في الشرق الأوكراني، فضلا عن استعادة شبه جزيرة القرم، وانسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، بالإضافة إلى مسألة “حياد” كييف.

ويشكل موضوع الحياد نقطة مهمة جدا لموسكو، التي أعلنت أكثر من مرة أنها تتوجس من خطط الجارة الغربية، لاسيما بعد إصرارها على الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، والانضمام للاتحاد الأوروبي، فضلا عن تدفق السلاح الغربي إليها، ما يصفه الكرملين بالخط الأحمر.