شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بريطانيا: “بوتين” سيفشل في مغامرته بأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيفشل في مغامرته في أوكرانيا.

وأكد جونسون أن بريطانيا لا تريد أن تكون عرضة للابتزاز من قبل بوتين، وفقًا لـ”العربية”.

وأوضح أن بريطانيا ستزيد من عمليات إنتاج البترول والغاز لمواجهة أزمة الطاقة في العالم.

وتعهد جونسون بفعل المزيد للضغط على روسيا وفرض عقوبات عليها.

ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم الثالث والعشرين على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا.