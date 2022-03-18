شكرا لقرائتكم خبر عن رغم التوترات السياسية.. 3 رواد روس يصلون محطة الفضاء الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت كبسولة فضاء وعلى متنها 3 رواد روس إلى محطة الفضاء دولية.

ورغم التوترات السياسية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، انطلق الرواد الروس الثلاثة اليوم الجمعة إلى المحطة في مواصلة لوجود روسي أمريكي مشترك على متنها منذ أكثر من عقدين.

كانت مركبة الفضاء الروسية سويوز انطلقت وعلى متنها رواد الفضاء الجدد في حوالي الساعة 1555 بتوقيت جرينتش من محطة بايكونور الفضائية الروسية في قازاخستان.

واستغرقت الرحلة ما لا يقل عن ثلاث ساعات.

وتم بث عملية الإطلاق على الهواء مباشرة عبر تلفزيون إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) وعلى موقعها على الإنترنت.