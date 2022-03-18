17 مارس , 2022 البيت الأبيض (أ ف ب) قال البيت الأبيض اليوم الخميس إنه يشعر «بقلق بالغ» من أن الصين قد تزود روسيا بعتاد عسكري لمساعدتها في غزو أوكرانيا وإن الرئيس الأميركي جو بايدن سيكون صريحاً ومباشراً خلال مكالمة هاتفية سيجريها مع نظيره الصيني شي جين بينغ. وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن تقاعس الصين عن التنديد بالتحركات الروسية «يعني الكثير».

كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: نشعر «بقلق بالغ» من احتمال تزويد الصين لروسيا بالأسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.