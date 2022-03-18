شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: الإعلام الاحترافي والمواكب لكل تقنيات العصر درع ناعم للوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين لدوره في ضبط المشهد الإعلامي وإلزام كل من يعمل في الإعلام بتقنين أوضاعه مع نقابة الإعلاميين، والعمل وفق ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني .

جاء ذلك خلال الندوة التي استضافتها النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر تحت عنوان: "الإعلام والفن والأمن الثقافي" والتي شرح فيها نقيب الإعلاميين تفصيليا الجهود التي بذلتها النقابة للقضاء على الكيانات الوهمية ومنتحلي صفة إعلامي ،وتأكيد دور النقابة في ضبط المشهد من خلال الاستمرار في تقنين أوضاع العاملين في الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة .

وأكد طارق سعده أن الإعلام الاحترافي والمواكب لكل تقنيات العصر والناشر للوعي والطارح للحقيقة من مصادرها الرسمية هو من يساهم في صناعة أمن ثقافي حقيقي يعتبر درعا ناعما قويا لهذا الوطن.

ووجه طارق سعدة نقيب الإعلاميين الشكر للدكتور علاء عبد الهادي نقيب النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، ولمسئولي اللجنة الإعلامية برئاسة الدكتور حمدي شتا والشاعر والإعلامي الكبير عبد الله يسري على نشاطهم الدائم وحسن انتقاء الموضوعات محل الطرح والحوار .