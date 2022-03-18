شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين يوضح سبب انقطاع البث المباشر لخطاب “بوتين” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: تسبب الانقطاع المفاجئ لبث التلفزيون الروسي أثناء خطاب الرئيس فلاديمير بوتين حالة من الجدل العديد من التساؤلات. وسارع الكرملين بالإعلان أن عطلاً فنياً تسبب في قطع الخطاب الرئاسي. وألقى بوتين، اليوم، خطاباً جماهيرياً في ذكرى ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضي روسيا. وقال “بوتين” في خطابه: إن القرم كما منطقة دونباس رفضتا من وصفهم بالنازيين الجدد. وفي سياق آخر، اعتبرت الرئاسة الروسية تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي وصف فيها نظيره الروسي بأنه مجرم حرب وديكتاتور قاتل، إهانات شخصية.

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