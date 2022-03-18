شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 130 شخصًا من تحت أنقاض مسرح ماريوبول بعد قصفه من القوات الروسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت أمينة حقوق الإنسان الأوكرانية لودميلا دينيسوفا اليوم الجمعة أنه تم حتى الآن إنقاذ 130 شخصًا من تحت أنقاض مسرح ماريوبول.

وقالت، في خطاب أذاعه التلفزيون، لا تزال أعمال الإنقاذ جارية في الموقع، مشيرةً إلى أن العشرات من المدنيين عالقين أيضًا تحت الأنقاض.

وأطلق سكان المدينة خلال الساعات الماضية حملات بحث عن ناجين تحت ركام هذا المسرح.

كانت روسيا قد دمرت الأربعاء مسرحًا لجأ إليه أكثر من ألف شخص في مدينة ماريوبول المحاصرة جنوب شرق البلاد.

واتهمت وزارة الدفاع الأوكرانية في وقت سابق القوات الروسية بتدمير 90% من المدينة، وقتل ما يقارب 2500 شخص جراء القصف.

وتعد ماريوبول الواقعة جنوب البلاد هدفًا استراتيجيًا رئيسيًا لموسكو، باعتبار أن السيطرة عليها تسمح بربط القوات الروسية في شبه جزيرة القرم بدونباس، وتمنع وصول الأوكرانيين إلى بحر آزوف.