شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكراني للغرب: دافعوا عنا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، رسالة إلى الغرب قال فيها “دافعوا عنا”، مشيرًا إلى أن بلاده “ليس لديها قدرات لمواجهة صواريخ وطائرات روسيا”.

وتابع زيلينسكي في فيديو مسجل أن “العقوبات الاقتصادية على روسيا ليست كافية”، مؤكدًا أن “روسيا لا بد أن تحاسب على الجرائم التي نفذتها ببلادنا”.

وأشار إلى أن “روسيا الخليج 365 منع القوافل الإنسانية من دخول ماريوبول”، مطالبًا بإسكات الدعاية الإعلامية الروسية ضد بلاده.

وأكد زيلينسكي أن “روسيا غير قادرة على الدخول إلى مدينة خاركيف”.

وتعتبر خاركيف ثاني أكبر مدينة استراتيجية من حيث المساحة والسكان، وتقع في شمال شرقي البلاد، ولو سقطت خاركيف فهذا يعني قدرة الجيش الروسي على عزل الشمال الشرقي لأوكرانيا، وسقوطها يعتبر فتح الممر الشمالي الشرقي أمام الجنود الروس، كما يعتبر مقدمة لسقوط العاصمة الأوكرانية كييف.