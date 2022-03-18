شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: لايزال المئات محاصرين تحت أنقاض مسرح ماريوبول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة، بعد يومين من تعرض مسرح في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية المحاصرة للقصف العنيف ، إن مئات الأشخاص لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض.

وأضاف زيلينسكي في رسالة مصورة من العاصمة كييف اليوم الجمعة، " سنواصل أعمال الإنقاذ رغم القصف ورغم كل الصعوبات ".

وتم إنقاذ 130 شخصا أمس الخميس، من المبنى، في حين لا يزال من غير الواضح عدد الذين أصيبوا أو لقوا حتفهم.

وقال النائب الأوكراني سيرهي تاروتا إن "العديد من الأطباء لقوا حتفهم" أثناء محاولتهم إنقاذ وعلاج أشخاص كانوا بداخل مبنى المسرح.

وفي الوقت الذي قالت فيه أوكرانيا إن المبنى تعرض للدمار بشكل كبير بسبب القصف الروسي الذي استهدفه ، ألقت روسيا باللوم على القوميين الأوكرانيين.

يشار إلى أن أكثر من ألف شخص كانوا يحتمون داخل المسرح الذي يحوى ملجأ للحماية من القنابل عندما تعرض للقصف يوم الأربعاء، وفقا لعمدة ماريوبول فاديم بوتشينكو.