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أوكرانيا: نتمسك بانسحاب القوات الروسية ومواقفنا لم تتغير 

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الدمام - شريف احمد - قال مفاوض أوكراني في المحادثات مع روسيا اليوم الجمعة، إن موقف أوكرانيا لم يتغير وإنها تريد أن تؤدي مفاوضات السلام إلى وقف لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية وضمانات أمنية.

وذكر المفاوض الأوكراني ميخايلو بودولياك على تويتر: "تصريحات الجانب الروسي ليست سوى المواقف التي يطلبونها.

وأضاف: "كل التصريحات تستهدف، شأنها شأن أشياء أخرى، إثارة التوتر في الإعلام. مواقفنا لم تتغير. وقف إطلاق النار وانسحاب القوات وضمانات أمنية قوية بصيغ محددة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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