شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: نتمسك بانسحاب القوات الروسية ومواقفنا لم تتغير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مفاوض أوكراني في المحادثات مع روسيا اليوم الجمعة، إن موقف أوكرانيا لم يتغير وإنها تريد أن تؤدي مفاوضات السلام إلى وقف لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية وضمانات أمنية.

وذكر المفاوض الأوكراني ميخايلو بودولياك على تويتر: "تصريحات الجانب الروسي ليست سوى المواقف التي يطلبونها.

وأضاف: "كل التصريحات تستهدف، شأنها شأن أشياء أخرى، إثارة التوتر في الإعلام. مواقفنا لم تتغير. وقف إطلاق النار وانسحاب القوات وضمانات أمنية قوية بصيغ محددة".