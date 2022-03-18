زيلينسكي: لا نزال نسيطر على مناطق رئيسية

كييف: أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا لا تزال تسيطر على مناطق رئيسية من البلاد تحاول القوات الروسية السيطرة عليها، بعد أسابيع من هجومها المتواصل.

وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو في وقت مبكر من اليوم الجمعة، على تيليغرام: "القوات الأوكرانية ردت على كل هجوم شنته الوحدات الروسية".

وتابع أنه لن يتخلى "السكان في مدن مثل ماريوبول في جنوب البلاد، وخاركيف في شرقها، وتشيرنيهيف في شمالها، والتي لا تزال تحاصرها القوات الروسية" مضيفاً "ستكونون أحراراً".



وشكر زيلينسكي الرئيس الأمريكي جو بايدن على مساعدته "الجديدة والفعالة"، ووعد بمساعدة رواد الأعمال بالحد من الإجراءات الروتينية وتقديم قروض دون فوائد خلال الصراع المسلح.