بالفيديو.. طرد مدير عام توزيع المنتجات النفطية في كركوك

وتجمع العشرات من موظفي شركة توزيع المنتجات النفطية في كركوك عند حضور مدير عام الشركة وقاموا بطرده وسط هتافات تصفه بالفساد " كلكم حرامية" و "اطلع فاسد" .

يذكر ان محافظة كركوك تشهد ازمة حادة في توزيع المشتقات النفطية وسط سخط شعبي من ارتفاع اسعارها دون ايجاد حلول من قبل ادارة الشركة.