انت الان تتابع خبر بالفيديو.. طرد مدير عام توزيع المنتجات النفطية في كركوك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قام العشرات من موظفي شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الجمعة، بطرد مدير عام شركة التوزيع وسط هتافات تتهمه بالفساد في كركوك.
وتجمع العشرات من موظفي شركة توزيع المنتجات النفطية في كركوك عند حضور مدير عام الشركة وقاموا بطرده وسط هتافات تصفه بالفساد " كلكم حرامية" و "اطلع فاسد" .
يذكر ان محافظة كركوك تشهد ازمة حادة في توزيع المشتقات النفطية وسط سخط شعبي من ارتفاع اسعارها دون ايجاد حلول من قبل ادارة الشركة.