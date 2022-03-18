إلغاء جميع حفلات كاظم الساهر في أمريكا وكندا

وقال الحساب الرسمي للفنان كاظم الساهر على "تويتر" انه "بسبب ظروف غير متوقعة، تم تأجيل حفلات كاظم الساهر في أمريكا وكندا لموعد آخر".

واضاف انه "يمكنكم الاحتفاظ بتذاكركم للحضور في موعد جديد الذي سيعلن لاحقاً أو طلب استرداد كامل المبلغ".



‏ وكان الساهر قد قال في تدوينة له، "السيدة عروبة الساهر، والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله".