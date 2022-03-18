شكرا لقرائتكم خبر عن آية مدنى نائبة التنسيقية: المرأة شريك رئيسى فى دفع عجلة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة آية مدنى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المرأة المصرية شهدت في عهد الرئيس السيسي ازدهار وعلو لم تشهده في أي من الفترات الرئاسية الماضية، مضيفة أن مواد الدستور نصت على المواطنة وتجريم التمييز، وهو ما انعكس بشكل ايجابي على وضع المرأة المصرية خلال هذه الفترة.

وأضافت آية مدنى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الدولة أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وهو ما لم تقم به أي دولة في العالم، مشيرة الى أنه من أهداف ومحاور هذه الاستراتيجية هو تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

وشددت النائبة آية مدنى على أن المرأة شريك رئيسي في دفع عجلة التنمية والنشاط الاقتصادي، حيث تشكل المرأة نسبة 18% من قوة العمل، كما أن نسبة النساء اللاتي يمتلكن شركات خاصة تمثل 16%، وهو ما يؤكد أن المرأة لها دور كبير في دفع عجلة الاقتصاد، خاصة مع زيادة نسبة النساء اللاتي يحملن بطاقات بنكية، إلى جانب دعم الدولة للمرأة في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ما سيزيد من نسبة المرأة العاملة ويفتح آفاق جديدة أمام الشمول المالي للمرأة وتمكينها اقتصاديًا، كما سينعكس إيجابيًا على الدولة من خلال الاستفادة من خبرات المرأة في الاقتصاد والتنمية، بالإضافة إلى أن اغلب المستفيدين من برامج الحماية الإجتماعية من المراة المعيلة، وهو ما يساعج في تمكين الاقتصادى لأسرة كاملة وليس فرد واحد.