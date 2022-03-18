شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يشارك فى جمعية اتحاد البرلمان الدولى بإندونيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى اليوم الجمعة، إلى مدينة بالي الإندونيسية، للمشاركة في أعمال الجمعية الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، والمُقرر عقدها خلال الفترة من 20 – 24 مارس 2022.

ومن المُقرر أن تُعقد خلال هذه الاجتماعات الدورة الـ 209 للمجلس الحاكم للإتحاد البرلماني الدولي، كما سيُلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الاجتماعات كلمة البرلمان المصري بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية حول "الوصول إلى صفر انبعاثات: حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ"، كما ستشهد مشاركة الوفد البرلماني المصرى نشاطاً مُكثفاً في اجتماعات اللجان الدائمة للإتحاد البرلماني الدولي مثل اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين والتي ستناقش موضوع " إعادة التفكير وإعادة صياغة نهج السلام بهدف تعزيز السلام الدائم"، واللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة واللجنة الدائمة للديموقراطية وحقوق الانسان، وكذا اجتماعات المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف بالاتحاد البرلماني الدولي واجتماع لجنة قضايا الشرق الأوسط، كما ستشهد أعمال الجمعية انعقاد منتدى النساء البرلمانيات ومنتدى الشباب البرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولى.

جدير بالذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي هو منظمة برلمانية عالمية تم إنشائها منذ عام 1889 وتمثلت أهدافها في تشجيع الحكم الديمقراطي من خلال العمل مع البرلمانات والبرلمانيين للاستجابة لاحتياجات وتطلعات الشعوب ونشر السلام والديمقراطية وحقوق الانسان وتمكين الشباب والتنمية المُستدامة من خلال الحوار البرلماني العالمي.