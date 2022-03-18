وزير التعليم يكشف لمصراوي سبب تأخير استلام الكتب بمدارس اللغات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

علَّق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على أزمة تأخير استلام الكتب لطلاب لبعض مدارس اللغات.

وقال شوقي، لمصراوي، إنه "لا يوجد أزمة في استلام الكتب المدرسية سوى في بعض مدارس اللغات بسبب اختيار بعض أولياء الأمور أن يشتروا كتبا مزورة بدلا من الكتب الرسمية".

بدوره، كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، لمصراوي، أن هناك نحو 600 مدرسة من مدارس اللغات ما بين خاصة وتجريبية لم تتعاقد مع دور النشر لاستلام الكتب ولم تحصل هذه المدارس على كتب لطلابها.

وكان عدد من أولياء الأمور بالمدارس التجريبية اللغات والمدارس الخاصة، رفضوا سداد مصروفات الكتب، اعتراضا على ارتفاع سعرها، مما أدى إلى عدم وصول الكتب إلى بعض المدارس اللغات.