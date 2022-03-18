"اتصور مع التمساح بـ 20 جنيه".. ثعابين وسحالي على البحر في بورسعيد (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

تجذب شواطئ محافظة بورسعيد أنظار الكثيرين من عشاق "الفوتوسيشن" على البحر، نظرًا لوجود العديد من الأماكن الخلابة التي يُلتقط بها صورًا جذابة تنال إعجاب الكثيرين، خاصة فئة الشباب.

"فوتوسيشن الزواحف على الشاطئ" موضة جديدة بدأت تنتشر على شواطئ بورسعيد لتجذب عشاق التصوير إليها، في ظل تواجد عدد من مربي الثعابين والتماسيح والسحالي على الشاطئ يقومون بتأجيرها مقابل مبالغ مالية تحدد حسب عدد الصور والوقت.

"أحمد السعيد" أحد مربي الزواحف على شاطئ بورسعيد، يقف على الشاطئ ومن حوله الثعابين والتماسيح والسحالي ونسناس صغير، قائلا: "تعلمت تربية الزواحف على يد مدربين كبار منذ حوالي 4 سنوات، وجاءت لي فكرة فوتوسيشن الزواحف على الشاطئ منذ عدة أشهر بعدما أقنعني أحد المصورين بها، وأتواجد في عدة أماكن يوميًا بطول الشاطئ في ظل إقبال الكثيرين خاصة الشباب والأطفال".

وتابع:"أكثر الزواحف إقبالا على التصوير معها هو الثعبان، والسعر يحدد حسب الوقت وعدد الصور ويبدأ من 20 جنيه للفرد الواحد لعدة صور، وهناك من يلتقط صور مع أكثر من حيوان من الزواحف بنفس السعر، فأنا أحب إرضاء الجميع".

أكد زميله "خالد" على أن الزواحف التي يتعاملون معها ليست خطر خاصة الثعبان، ويجعلون الأطفال يلعبون معها قبل التصوير حتى يطمأنوا لها، لافتا أن هناك إقبال كبير خاصة من الأطفال والشباب.