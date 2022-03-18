حرب أوكرانيا ـ شولتس يدعو في اتصال مع بوتين لوقف إطلاق النار

محمد اسماعيل - القاهرة - (دويتشه فيله):

قالت الحكومة الألمانية إن المستشار أولاف شولتس دعا إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة (18 مارس 2022).

وقالت الحكومة في برلين أن المحادثة الهاتفية التي استغرقت أقل من ساعة بقليل، كانت مكرسة للحرب ومساعي إنهائها. وأضافت الحكومة الألمانية أن المستشار شولتس "حث على وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن وتحسين الوضع الإنساني وإحراز تقدم في البحث عن حل دبلوماسي للصراع".

وقالت نائبة المتحدثة باسم الحكومة، كريستيان هوفمان: "هدف الحكومة الألمانية هو أن تغير القيادة الروسية سلوكها وتنهي الحرب في أوكرانيا على الفور، ثم مباشرة البحث عن حل تفاوضي"، مضيفة أن الحكومة الألمانية تسعى للاستفادة من كافة صيغ المحادثات والإبقاء عليها حتى يأتي حل دبلوماسي محل هذه الحرب في أسرع وقت ممكن.

من جانبه قال الكرملين بعد المكالمة الهاتفية التي جرت بمبادرة من شولتس، إنه "تمّت الإشارة إلى أن نظام كييف يحاول بكل طريقة ممكنة المماطلة في المفاوضات ، عبر عرض مزيد من المقترحات غير الواقعية". وأضاف "لكن الجانب الروسي مستعد لمواصلة البحث عن حلول بما يتوافق مع نهجها المعروف القائم على المبادئ" والتي تشمل، على سبيل المثال، أن تعلن أوكرانيا مستقبلا حيادها كدولة ، وتعترف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين لوهانسك ودونيتسك شرقي البلاد، وأن تعترف بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في عام 2014، كجزء من روسيا.

ولفت الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن المحادثات الهاتفية بين بوتين والمستشار الألماني كانت "صعبة"، لكنه شدد على ضرورة مواصلة هذا النوع من الاتصالات.

وأفاد بيسكوف أنه ما زال من المبكر التحدث عن اتفاق يمكن للمفاوضين الروس والأوكرانيين التوقيع عليه. وقال للصحافيين "لا يمكننا القول إلا إن الوفد الروسي يبدي رغبة في العمل بشكل أسرع مما هو الحال عليه الآن". وأضاف "للأسف، فإن الوفد الأوكراني ليس مستعدًا لتسريع وتيرة المحادثات".

ومن المنتظر أن يتحدّث بوتين هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم الجمعة، بحسب بيسكوف.