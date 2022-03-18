بعد عامين من انتشار كورونا.. الرئيس الإيطالي يتذكر ضحايا الجائحة



محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ):

تذكر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ضحايا فيروس كورونا، اليوم الجمعة، بعد عامين من انتشار صور التوابيت المتكدسة في مدينة بيرجامو في مختلف أنحاء العالم.

وقال ماتاريلا في روما في يوم وطني لإحياء ذكرى الضحايا "مازال تاريخ الثامن عشر من مارس 2020 محفورا في ذكريات الإيطاليين".

وفي ذلك اليوم، جرى نشر صور للشاحنات العسكرية تحمل الموتى من المدينة إلى ميلانو بشمال شرق البلاد، فيما لم تستطع السلطات المحلية التعامل مع هذا الموقف .

وقال ماتاريلا /80 عاما/ "ننحني إحياء لذكرى الضحايا". وأشاد الرئيس الذي أعيد انتخابه في كانون الثان/يناير الماضي ، بالعلماء الطبيين والعاملين في قطاع الصحة على خدماتهم.

وأضاف أن إيطاليا تعمل على استعادة إيقاع حياتها المعتاد بدون نسيان الدرس المستفاد مما حدث.

ووافقت حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي أمس الخميس على تخفيف القيود المفروضة لاحتواء الجائحة على مراحل بعدما تنتهي حالة الطوارئ الحالية في 31 آذار/مارس. وتشهد إيطاليا، مثل دول أخرى أوروبية، زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

واعتبارا من نيسان/أبريل، لن يعود من المطلوب تقديم إثبات على التطعيم أو التعافي أو الخضوع لاختبار مؤخرا، في الفنادق أو الشركات أو عند ركوب وسائل النقل العامة. كما سيتم إسقاط الضوابط عند حضور الفعاليات العامة.