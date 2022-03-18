"مات وسط إخواته".. كواليس مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار بعزبة الوالدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

لقي شاب مصرعه، صعقًا بالكهرباء أثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار بحلوان اليوم الجمعة.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغاً من أحد الأشخاص، مفاده وفاة شقيقه ويدعى "محمد د"، 25 سنة، جزار ومقيم بدائرة القسم، أثناء عمله مع 3 من أشقاء والدته.

وبالإنتقال والفحص تبين أن الضحية توفي أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة عزبة الوالدة، بصحبة 3 من أشقاء والدته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط كل من المتهمين وهم "أحمد ش"، 53 سنة، موظف، "خالد ش"، 48 سنة، موظف، "محمد ش"، 25 سنة، عامل.

بمواجهتهم اعترفوا بالتنقيب عن الآثار داخل منزل ملك والدهم بصحبة نجل شقيقتهم وتوفي صعقًا بالكهرباء، وعثر رجال المباحث على أدوات تستخدم في التنقيب عن الآثار وحفر عميق داخل المنزل المشار إليه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.