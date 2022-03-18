الأموال العامة تطارد تُجار العملة في 9 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة، حملة أمنية مكبرة لاستهداف القائمين على ممارسة نشاط الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بنطاق محافظات ( القاهرة - الإسكندرية – كفر الشيخ – سوهاج – الدقهلية – البحيرة – جنوب سيناء – المنيا -الغربية).

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 قضايا متهم فيها 7 متهمين لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بحجم تعاملات ومبالغ مالية مضبوطة بلغت 2 مليون و707 آلاف جنيه.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.