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الأموال العامة تطارد تُجار العملة في 9 محافظات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة، حملة أمنية مكبرة لاستهداف القائمين على ممارسة نشاط الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بنطاق محافظات ( القاهرة - الإسكندرية – كفر الشيخ – سوهاج – الدقهلية – البحيرة – جنوب سيناء – المنيا -الغربية).

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 قضايا متهم فيها 7 متهمين لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بحجم تعاملات ومبالغ مالية مضبوطة بلغت 2 مليون و707 آلاف جنيه.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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