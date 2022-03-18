جامعة الدول العربية تحتفل باليوم العربي لحقوق الإنسان

اسماعيل عبد الحي - تحتفل الجامعة العربية باليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي يصادف اليوم 16 من مارس.

جاء ذلك وفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للجامعة العربية، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى مرور 14 عاما على دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز التنفيذ.

ولفت البيان إلى أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يمثل صكا حقوقيا يتم الرجوع إليه في إطار منظومة حقوق الإنسان العربية، مشيرا إلى أنه يمثل وثيقة ترسخ الهوية الوطنية للعرب وقيم حضارتهم النبيلة.

ويقول البيان إن اليوم العربي لحقوق الإنسان لهذا العام يرتكز على شعار الحق في بيئة صحية وسليمة ومستدامة، ويدعو الدول العربية لاتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك.

وتدعو الجامعة العربية إلى استكمال تصديق الدول التي لم تصدق على هذا الميثاق، الذي دخل حيث التنفيذ منذ 2008.

سبوتنيك