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‏التلفزيون الروسي يقطع فجأة كلمة لبوتين في ملعب مزدحم بموسكو

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قطع التلفزيون الرسمي الروسي فجأة كلمة للرئيس فلاديمير بوتين الذي كان يتحدث في ملعب لوجنيكي المزدحم في موسكو، بمناسبة الذكرى الثامنة لضم شبه جزيرة القرم اليوم، وأذاع مباشرة أغان وطنية يتم عرضها في هذا الحدث بدلا من ذلك.

وقال أحد الحاضرين إن بوتين أنهى خطابه وغادر المنصة.


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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