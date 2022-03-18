قطع التلفزيون الرسمي الروسي فجأة كلمة للرئيس فلاديمير بوتين الذي كان يتحدث في ملعب لوجنيكي المزدحم في موسكو، بمناسبة الذكرى الثامنة لضم شبه جزيرة القرم اليوم، وأذاع مباشرة أغان وطنية يتم عرضها في هذا الحدث بدلا من ذلك. وقال أحد الحاضرين إن بوتين أنهى خطابه وغادر المنصة.



كانت هذه تفاصيل خبر ‏التلفزيون الروسي يقطع فجأة كلمة لبوتين في ملعب مزدحم بموسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.