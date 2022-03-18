تصريح من الأمم المتحدة ينسف الآمال بشأن انتهاء كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 04:17 مساءً - منذ 7 دقائق

في تصريح لافت، أعلن متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، الجمعة، ان انتهاء جائحة كوفيد ١٩ لا يزال بعيد المنال، ذاكرا ان هناك ارتفاعا في عدد الاصابات في الحصيلة الأسبوعية الأخيرة.

المنظمة الأممية كانت أعلنت في وقت سابق، ان المرحلة الحادة من الوباء قد تنتهي هذا العام، لكن هذه الترجيحات تعتمد بشكل كبير على سرعة تحقيق تلقيح ٧٠ بالمئة من السكان في كل دولة، بالاضافة الى عوامل أخرى.

وردا على سؤال صحافي عن توقيت انتهاء الوباء، قالت “مارغربت هاريس”: انه بعيد جدا من النهاية، نحن قطعًا في منتصف الجائحة”.

وبعد حوالي شهر من الانخفاض، عادت اصابات كوفيد الى الارتفاع مجددا الأسبوع الماضي، وسط اتخاذ الصين ودول في آسيا اجراءات جديدة لاحتواء انتشار الوباء من جديد.

في السياق، افادت منظمة الصحة العالمية، بأن مزيجًا من العوامل سبب هذا الارتفاع، بما فيها سرعة انتشار متحور اوميكرون وقريبه BA.2، بالاضافة الى تخفيف الاجراءات والقيود حول العالم.

وكانت السلطات الصينية أعلنت الأحد عن تسجيل ارتفاع جديد بإصابات فيروس كورونا، حيث بلغت الحصيلة 3393 إصابة، وهو أعلى نسبة يومية منذشباط 2020.

وأغلقت لجنة الصحّة الوطنيّة، المدارس في شنغهاي وفرضت أيضا حجرا في الكثير من المدن الشمالية الشرقية.

يأتي هذا في وقتٍ تعمل أكثر من 10 مقاطعات في البلاد على احتواء بؤر تفشٍّ محلية للفيروس.

وبحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، فقد جرى فرض إغلاق جزئي في مدينة جيلين في شمال شرق الصين، وفق ما أعلن مسؤول الأحد، بسبب ارتفاع الإصابات بكوفيد.