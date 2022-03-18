مقاطعة موسكو.. 3 دول أوروبية تطرد دبلوماسيين روس من أراضيها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 04:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 18 - مارس - 2022 3:15 مساءً

لا تهدأ المواقف الغربية التصعيدية ضد موسكو في ضوء غزوها الأراضي الأوكرانية، اذ توجهت بعض الدول الأوروبية، الجمعة، الى طرد الدبلوماسيين الروس من أراضيها.

في التفاصيل، أعلنت كل من بلغاريا ولاتفيا واستونيا طرد عدد من الدبلوماسيين الروس .

وأعلنت وزارة الخارجية البلغارية الجمعة، انها قررت طرد عشرة دبلوماسيين روس لقيامهم بـ”أنشطة لا تتوافق مع اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية”.

وعادةً، تستخدم هذه الصيغة للإشارة إلى أنشطة تجسس، حيث سبق وأن طردت بلغاريا دبلوماسيًّن روسيين في مطلع آذار لسبب مماثل.

الى ذلك، أعلنت لاتفيا وإستونيا الجمعة طرد 3 دبلوماسيين روس من كلا البلدين.

وعلقت روسيا على العقوبات المتكررة ضدها، على لسان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قائلة إنها سجلت رقما قياسيا.

تزامنت تصريحات وزير الخارجية الروسي مع تأكيدات فرنسية على لسان جابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة، اليوم، بأن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا ردا على هجومها في أوكرانيا بدأ يكون لها “أثر فعلي”.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع على فرض رابع حزمة عقوبات على روسيا في أعقاب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

ورغم العقوبات واستمرار الأعمال العسكرية في أوكرانيا أحرزت موسكو وكييف، تقدّما واضحا بشأن خطة سلام مؤقتة تتألف من 15 نقطة، أبرزها أن تخلي كييف عن طموحات الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) مقابل ضمانات أمنية.

وذكرت صحيفة “فينانشيال تايمز” البريطانية، أن الخطة تشمل “وقف إطلاق النار” وانسحاب روسيا إذا أعلنت أوكرانيا الحياد”، إضافة إلى “فرض قيود على الجيش الأوكراني”، وفقا لثلاثة أشخاص شاركوا في المحادثات.

الاتفاق المقترح، الذي ناقشه المفاوضون الأوكرانيون والروس بشكل كامل للمرة الأولى الإثنين الماضي، سيتضمن أيضا تخلي كييف عن طموحاتها للانضمام إلى الناتو والتعهد بعدم استضافة قواعد عسكرية أو أسلحة أجنبية مقابل الحماية من حلفاء مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتركيا.