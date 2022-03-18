تركيا تعتقل 21 شخصًا بتهمة الإرهاب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 04:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 18 - مارس - 2022 2:50 مساءً

اعتقلت قوات الشرطة التركية 21 شخصًا لصلتهم بتنظيم “داعش” الإرهابي وحزب العمال الكردستاني المدرج محليا على قوائم الإرهاب.

أتى ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي الرسمي “تي آر تي خبر”، الجمعة.

وأفاد المصدر،بأن قوات مكافحة الإرهاب بشرطة أنقرة نفذّت عملية للقبض على 11 أجنبيا يتواصلون مع أعضاء تنظيم داعش بمناطق الاشتباكات”.

وأسفرت العملية عن القبض على 11 أجنبيًا مشددًا بحسب الموقع الذي شدد على أن “القوات التركية لن تتوانى عن التصدي للإرهاب بكل حزم”.

في السياق نفسه، ألقت قوات الشرطة التركية، اليوم، القبض على 10 أفراد يشتبه بانتمائهم لحزب “العمال الكردستاني” بولاية أضنة جنوبي البلاد.

ولفت المصدر نفسه إلى أن قوات مكافحة الإرهاب في شرطة أضنة “نفذت عملية أمنية استهدفت أفرادا يشتبه انخراطهم بأنشطة التنظيم (في إشارة للكردستاني) داخل الأراضي السورية، وآخرين شاركوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي منشورات دعائية له”.

كلك، ذكر أن قوات الشرطة أوقفت 10 مشتبه بهم خلال العملية، مع ضبط عدد من الوثائق الالكترونية، ومواصلة التحقيق معهم بعد إخضاعهم لفحوصات طبية.